Перечислены способы сэкономить на покупках на Aliexpress

Прежде всего, нужно использовать приложение, а не сайт. Выгодные предложения и сниженные цены бывают именно в приложении.

Первый вид выгоды, как отмечает автор, - купоны на какую-либо сумму. Использовать при одной покупке можно только один купон, поэтому нужно внимательно отнестись к его выбору. К тому же некоторые из подобных предложений бывают неактуальны. Могут встретиться и подделки. Есть также купоны, которыми имеют право пользоваться лишь те, кто ничего ещё не заказывал.

Второе - "Почти даром". Здесь можно оставить заявку на несколько товаров. Через некоторое время их, если вам повезёт, можно будет заказать по сниженной цене.