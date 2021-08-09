Приложения
Сегодня в 16:55

Перечислены способы сэкономить на покупках на Aliexpress

Нужно лишь знать тонкости этого сервиса
Автор Overclockers.ru разобрал, как на "Алике" тратить меньше. У этого сервиса для получения скидок есть несколько функций.
Перечислены способы сэкономить на покупках на Aliexpress

Прежде всего, нужно использовать приложение, а не сайт. Выгодные предложения и сниженные цены бывают именно в приложении.

Первый вид выгоды, как отмечает автор, - купоны на какую-либо сумму. Использовать при одной покупке можно только один купон, поэтому нужно внимательно отнестись к его выбору. К тому же некоторые из подобных предложений бывают неактуальны. Могут встретиться и подделки. Есть также купоны, которыми имеют право пользоваться лишь те, кто ничего ещё не заказывал.

Второе - "Почти даром". Здесь можно оставить заявку на несколько товаров. Через некоторое время их, если вам повезёт, можно будет заказать по сниженной цене.

Перечислены способы сэкономить на покупках на Aliexpress

Ещё один вариант экономии - использование монет. Благодаря им можно будет, пишет автор, снижать стоимость товара или попытаться купить вещи за 0,01$. Получить такие бонусы можно в играх "Угадай карту", "Настреляй скидок" или при выращивании "сада" в приложении.