Перечислены вирусные приложения для Android-смартфонов. Проверьте, не установлены ли они

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Перечислены вирусные приложения для Android-смартфонов. Проверьте, не установлены ли ониНекоторые программы популярные
Издание PhoneArena опубликовало список приложений для Android-смартфонов, которые на самом деле являются вредоносными. Их следует удалить с телефона, если вы когда-то устанавливали.
Как пишет PhoneArena, большинство из вредоносных приложений были быстро удалены из официального Play Store, но по крайней мере три приложения всё ещё доступны для установки. Одно из них было загружено более 50 000 раз по всему миру.
Вот весь список приложений:
- Document Manager
- Coin track Loan - Online loan
- Cool Caller Screen
- PSD Auth Protector
- RGB Emoji Keyboard
- Camera Translator Pro
- Fast PDF Scanner
- Air Balloon Wallpaper
- Colorful Messenger
- Thug Photo Editor
- Anime Wallpaper
- Peace SMS
- Happy Photo Collage
- Original Messenger
- Pellet Messages
- Smart Keyboard
- Special Photo Editor
- 4K Wallpapers