Перед увольнением половины всего штата Twitter Маск закрыл офисы компании

Всего в компании работает около 8 000 человек, сотрудники базируются в Лондоне и Манчестере. В американских СМИ широко распространены предположения, что под сокращение попадут не более 4 000 сотрудников.

Во внутренней служебной записке говорится следующее: "Стремясь вывести Twitter на здоровый путь, в пятницу мы пройдем через сложный процесс сокращения нашего глобального штата … Мы понимаем, что это затронет ряд людей, которые внесли ценный вклад в развитие Twitter, но, к сожалению, это действие необходимо для обеспечения успеха компании в будущем"

"Если вы находитесь в офисе или направляетесь в офис, пожалуйста, вернитесь домой", - добавляется в сообщении.

Twitter сообщил, что доступ ко всем пропускам будет приостановлен "для обеспечения безопасности каждого сотрудника, а также систем Twitter и данных клиентов".

В связи с увольнениями на Twitter подан иск. Неизвестное число сотрудников утверждает, что компания нарушает федеральное законодательство и законодательство Калифорнии, поскольку сотрудники не были достаточно уведомлены.