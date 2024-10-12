Передайте маме и бабушке: эксперт предупредил об опасности открыток в WhatsApp*

В Telegram также участились случаи атак, когда пользователи получают поддельные уведомления о подозрительной активности в аккаунте. Жертвы вводят свои номера телефонов и коды подтверждения на поддельных сайтах, что позволяет злоумышленникам получить доступ к аккаунтам. После взлома мошенники отправляют от имени жертвы запросы на деньги ее контактам, используя сгенерированные ИИ голосовые и видеосообщения.

В WhatsApp* фишинговые атаки часто появляются в виде сообщений с открытками и ссылками. Переход по ссылке ведет на поддельный сайт госуслуг, где запрашивается ввод личных данных. В случае взлома учетной записи мошенники могут оформить кредиты или проводить сделки с недвижимостью от имени жертвы.

Для защиты от таких атак эксперты рекомендуют использовать многофакторную аутентификацию, надежные пароли и регулярно обновлять приложения.

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