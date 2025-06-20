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Опубликовано 20 июня 2025, 04:30
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Переговоры между Microsoft и OpenAI зашли в тупик

Сотрудничество под угрозой
По данным Financial Times, переговоры между Microsoft и OpenAI по поводу будущего партнёрства застопорились. Если стороны не договорятся о ключевых вопросах, таких как доля Microsoft в OpenAI, компания может прекратить дальнейшие обсуждения.
Переговоры между Microsoft и OpenAI зашли в тупик

© Ferra.ru

Microsoft при этом планирует продолжать использовать технологии OpenAI по текущим соглашениям до 2030 года. Ранее The Wall Street Journal сообщал, что руководство OpenAI даже рассматривало возможность обвинить Microsoft в недобросовестной конкуренции. Также ведутся переговоры об изменении условий инвестиций, включая возможное перераспределение долей.

Несмотря на разногласия, в совместном заявлении компании подчеркнули, что продолжают диалог и рассчитывают на дальнейшее сотрудничество.

Напомним, Microsoft вложила миллиарды долларов в OpenAI, что сыграло ключевую роль в укреплении её позиций в сфере ИИ. Сейчас OpenAI стремится изменить свой юридический статус на некоммерческий, для чего необходимо одобрение Microsoft как главного инвестора.

Источник:ITHome
Автор:Максим Многословный
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