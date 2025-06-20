Переговоры между Microsoft и OpenAI зашли в тупик

Microsoft при этом планирует продолжать использовать технологии OpenAI по текущим соглашениям до 2030 года. Ранее The Wall Street Journal сообщал, что руководство OpenAI даже рассматривало возможность обвинить Microsoft в недобросовестной конкуренции. Также ведутся переговоры об изменении условий инвестиций, включая возможное перераспределение долей.

Несмотря на разногласия, в совместном заявлении компании подчеркнули, что продолжают диалог и рассчитывают на дальнейшее сотрудничество.

Напомним, Microsoft вложила миллиарды долларов в OpenAI, что сыграло ключевую роль в укреплении её позиций в сфере ИИ. Сейчас OpenAI стремится изменить свой юридический статус на некоммерческий, для чего необходимо одобрение Microsoft как главного инвестора.