Переходы на сайты из ИИ выросли на 357% — ChatGPT лидирует

Несмотря на такой рост, Google Поиск по-прежнему лидирует: через него в июне прошло 191 миллиард переходов.

Особенно активно ИИ направляет пользователей на сайты из категории новости и СМИ. Здесь рост оказался самым высоким — 770%. Лидерами по количеству переходов стали Yahoo (2,3 млн), Yahoo Japan (1,9 млн), Reuters (1,8 млн), The Guardian (1,7 млн) и Business Insider (1 млн). Сайты, которые ограничивают доступ ИИ (например, New York Times из-за иска к OpenAI), получают меньше переходов. Также ИИ активно направляет пользователей на Amazon (4,5 млн переходов), Reddit (11,1 млн), YouTube (31,2 млн) и Wikipedia (10,8 млн).

Однако исследования показывают, что при наличии ИИ-обзора пользователи кликают по ссылкам реже — 8% против 15%.

ChatGPT стал главным источником трафика среди ИИ — на него приходится более 80% всех переходов от ИИ.