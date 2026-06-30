Приложения
Опубликовано 30 июня 2026, 04:15
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Переписка с ChatGPT с «доказательствами» не помогла в деле о смертельном пожаре

«Я сама постоянно разговариваю с ChatGPT», — заявила присяжная
В Лос-Анджелесе суд присяжных не смог вынести единогласное решение по делу Джонатана Риндеркнехта, которого обвиняли в поджоге. Пожар, устроенный им 1 января 2025 года, стал одним из самых смертоносных в истории города.
Переписка с ChatGPT с «доказательствами» не помогла в деле о смертельном пожаре

© OpenAI

Прокуроры использовали против него данные с его iPhone, записи камер наблюдения и показания свидетелей. Но они также обратили внимание на историю его общения с ChatGPT.

Согласно обвинению, мужчина просил нейросеть генерировать изображения огня, спрашивал у неё, почему он всё время такой злой, а также жаловался боту на богатых людей. Кроме того, он интересовался у ChatGPT, можно ли обвинить человека в пожаре, если тот произошел из-за сигареты.

Однако присяжных эти аргументы не убедили. 10 из них проголосовали за невиновность, а двое против. Судья объявил, что присяжные не смогли прийти к единому решению, будет повторное разбирательство.

Одна из присяжных в интервью местному телеканалу сказала, что не считает переписку с ботом доказательством чего-либо. «Я сама постоянно разговариваю с ChatGPT», — заявила она. И её «разозлило», что обвинение пыталось использовать общение с чатботом

Источник:theverge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#ChatGPT
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#пожар
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