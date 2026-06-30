Переписка с ChatGPT с «доказательствами» не помогла в деле о смертельном пожаре

Прокуроры использовали против него данные с его iPhone, записи камер наблюдения и показания свидетелей. Но они также обратили внимание на историю его общения с ChatGPT.

Согласно обвинению, мужчина просил нейросеть генерировать изображения огня, спрашивал у неё, почему он всё время такой злой, а также жаловался боту на богатых людей. Кроме того, он интересовался у ChatGPT, можно ли обвинить человека в пожаре, если тот произошел из-за сигареты.

Однако присяжных эти аргументы не убедили. 10 из них проголосовали за невиновность, а двое против. Судья объявил, что присяжные не смогли прийти к единому решению, будет повторное разбирательство.

Одна из присяжных в интервью местному телеканалу сказала, что не считает переписку с ботом доказательством чего-либо. «Я сама постоянно разговариваю с ChatGPT», — заявила она. И её «разозлило», что обвинение пыталось использовать общение с чатботом