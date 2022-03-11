Переписки WhatsApp станут лучше защищены

Расширение проверяет, что содержимое веб-версии WhatsApp не было изменено. Цель состоит в том, чтобы потенциальному злоумышленнику было намного сложнее скомпрометировать данные или конфиденциальность сообщений мессенджера.

Code Verify работает довольно просто. Расширение сравнивает хэш кода, работающего в вашем браузере, с хэшем, хранящимся у доверенной третьей стороны Cloudflare. После завершения проверки расширение использует систему светофора, чтобы показать вам, есть ли какие-то проблемы. Зелёный означает, что всё в порядке, оранжевый — что вам может потребоваться обновить страницу или что у вас есть отдельное расширение, мешающее проверке кода. Красный означает, что есть проблема.