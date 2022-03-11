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Переписки WhatsApp станут лучше защищены

По крайней мере через браузер
Компания Meta выпустила для своего мессенджера WhatsApp браузерное расширение Code Verify. Оно должно улучшить защиту переписки.
Переписки WhatsApp станут лучше защищены

Расширение проверяет, что содержимое веб-версии WhatsApp не было изменено. Цель состоит в том, чтобы потенциальному злоумышленнику было намного сложнее скомпрометировать данные или конфиденциальность сообщений мессенджера.

Code Verify работает довольно просто. Расширение сравнивает хэш кода, работающего в вашем браузере, с хэшем, хранящимся у доверенной третьей стороны Cloudflare. После завершения проверки расширение использует систему светофора, чтобы показать вам, есть ли какие-то проблемы. Зелёный означает, что всё в порядке, оранжевый — что вам может потребоваться обновить страницу или что у вас есть отдельное расширение, мешающее проверке кода. Красный означает, что есть проблема.

Источник: The Verge
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