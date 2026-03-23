Переводчик Google научит правильно произносить слова и исправлять акцент

Опубликовано 23 марта 2026, 20:161 мин.
Переводчик Google научит правильно произносить слова и исправлять акцентФича в разработке
В Google Translate может появиться функция помощи в произношении иностранных слов. Речь идет о режиме Practice, что сейчас находится в разработке. Раньше приложение позволяло лишь прослушать перевод.
Скоро люди смогут услышать, как слова произносят носители языка, записать свою речь и получить оценку точности произношения.
Система будет анализировать голос, указывать на ошибки и давать советы, как улучшить звучание. Также появится удобная подсказка с простым разбором слов по звукам, чтобы легче понять, как их правильно произносить.
Пока функция еще не завершена и была обнаружена в тестовой версии приложения. Сначала она появится для ограниченного числа языков.