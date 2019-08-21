Переводить деньги в России можно будет с помощью мессенджера «Серафим»

О намерениях центробанка сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Пока, по крайней мере, банк прорабатывает данный вопрос. Официально он сообщил следующее: «Возможность платежей в СБП через мессенджеры была изначально заложена в концепции системы. В настоящий момент мы изучаем этот вопрос».

При помощи СБП пользователи смогут легко переводить друг другу деньги по номеру телефона и оплачивать товары и услуги по QR-коду. Системно значимые банки, в том числе Сбербанк, должны подключиться к СБП 1 октября 2019 года.

Стоит отметить, что у мессенджера «Серафим» на данный момент в Google Play указано более 1000 скачиваний. У того же Viber этот показатель равен 500+ миллионам.