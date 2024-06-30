Пережить все эмоции жертвы: показана концепция VR-тюрьмы будущего

Хотя в настоящее время эта идея является спекулятивной и основана на исследованиях на животных, которые предполагают роль ДНК в формировании памяти, Аль-Гаили считает, что испытания на людях могут последовать в течение десятилетия, если "будут преодолены этические препятствия".

Критики же утверждают, что манипуляции с памятью и сознанием поднимают серьезные вопросы. Даже сам Аль-Гайли признает необходимость решения этических проблем, прежде чем приступать к испытаниям.