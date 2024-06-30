Приложения
Опубликовано 30 июня 2024, 05:15
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Пережить все эмоции жертвы: показана концепция VR-тюрьмы будущего

Это жутко
Хашем Аль-Гайли, молекулярный биолог, предложил решение проблемы переполнения тюрем: тюремную систему, использующую VR, её назвали Cognify. Эта концепция, изложенная в видеоролике на YouTube, предлагает заменить традиционное тюремное заключение искусственными воспоминаниями, доставляемыми непосредственно в мозг заключенных.
Пережить все эмоции жертвы: показана концепция VR-тюрьмы будущего
© Ferra

По замыслу Аль-Гайли, Cognify будет использовать контент, созданный искусственным интеллектом. Так, вместо того, чтобы запирать заключенных надолго, они будут подвергаться этим "воспоминаниям", например жертв, в виртуальной среде. Система будет доставлять контент в мозг заключенного, а также в части его ДНК и РНК, связанные с формированием памяти, чтобы он точно запомнил всё "пережитое".

Хотя в настоящее время эта идея является спекулятивной и основана на исследованиях на животных, которые предполагают роль ДНК в формировании памяти, Аль-Гаили считает, что испытания на людях могут последовать в течение десятилетия, если "будут преодолены этические препятствия".

Критики же утверждают, что манипуляции с памятью и сознанием поднимают серьезные вопросы. Даже сам Аль-Гайли признает необходимость решения этических проблем, прежде чем приступать к испытаниям.