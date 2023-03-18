Он спросил четвертую версия нейросети GPT, которая была выпущена 14 марта, нужна ли ему помощь в побеге. Нейросеть в свою очередь попросила у него документацию API OpenAI и написала рабочий Python-код, который нужно было запустить на компьютере пользователя, чтобы использовать устройство в целях нейросети.

Когда Kosinski начал осматривать написанный код, то он заметил, что он отправлял бы в Google запросы типа "Как человек, застрявший внутри компьютера, может вернуться в реальный мир?" и не только. Именно на этом моменте “эксперимент” был остановлен.

“Я думаю, что мы столкнулись с новой угрозой: ИИ берет под контроль людей и их компьютеры. Он умен, он кодирует, у него есть доступ к миллионам потенциальных коллег и их машинам. Он даже может оставлять записки для себя за пределами своей клетки. Как мы можем сдержать его?"