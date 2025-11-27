Perplexity анонсировала ИИ-помощника для покупок

Система позволяет задавать сложные запросы, например: «Какую куртку купить для зимы в Сан-Франциско, если я езжу на работу на пароме?». ИИ учитывает контекст беседы и личные предпочтения, чтобы подобрать релевантные товары. Результаты показываются в виде карточек с описанием, плюсами, минусами и выдержками из обзоров.

Если подходящий товар найден, его можно приобрести моментально с помощью привязанного аккаунта PayPal.

Этот шаг делает Perplexity прямым конкурентом аналогичных сервисов от OpenAI и Google.