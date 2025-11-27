Perplexity анонсировала ИИ-помощника для покупок

Опубликовано 27 ноября 2025, 18:001 мин.
Perplexity анонсировала ИИ-помощника для покупокС оплатой через PayPal
Perplexity, известная своим ИИ-поисковиком, представила новую функцию для покупок. Теперь пользователи из США могут не только искать товары, но и сразу покупать их, не выходя из интерфейса ИИ-помощника.
© Perplexity
Система позволяет задавать сложные запросы, например: «Какую куртку купить для зимы в Сан-Франциско, если я езжу на работу на пароме?». ИИ учитывает контекст беседы и личные предпочтения, чтобы подобрать релевантные товары. Результаты показываются в виде карточек с описанием, плюсами, минусами и выдержками из обзоров.
Если подходящий товар найден, его можно приобрести моментально с помощью привязанного аккаунта PayPal.
Этот шаг делает Perplexity прямым конкурентом аналогичных сервисов от OpenAI и Google.