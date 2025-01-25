Ассистент является мультимодальным, то есть он может взаимодействовать с вашим экраном и камерой. Например, он может помочь вам заказать поездку, открыв Uber, и даже может идентифицировать объекты в вашем окружении, например, карточки покемонов.

Хотя помощник хорошо работает с такими приложениями, как Uber, YouTube и Spotify, он пока не поддерживает все приложения, например Slack или Reddit, пишут некоторые обзорщики.

Ассистента можно активировать через приложение Perplexity, заменив им стандартного помощника вашего телефона.