Опубликовано 25 января 2025, 12:001 мин.
Perplexity — один из главных конкурентов ChatGPT — выпустил ИИ-помощникаПока на Android
Perplexity выпустила мобильного помощника на базе ИИ для Android, призванного помочь в решении таких задач, как ответы на вопросы, написание электронных писем, установка напоминаний и даже бронирование ужинов.
© Perplexity
Ассистент является мультимодальным, то есть он может взаимодействовать с вашим экраном и камерой. Например, он может помочь вам заказать поездку, открыв Uber, и даже может идентифицировать объекты в вашем окружении, например, карточки покемонов.
Хотя помощник хорошо работает с такими приложениями, как Uber, YouTube и Spotify, он пока не поддерживает все приложения, например Slack или Reddit, пишут некоторые обзорщики.
Ассистента можно активировать через приложение Perplexity, заменив им стандартного помощника вашего телефона.