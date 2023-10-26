Первая из потенциальных замен Twitter: Pebble перестанет работать в ноябре

Первая из потенциальных замен Twitter: Pebble перестанет работать в ноябреПокойся с миром
Pebble, социальная медиаплатформа, которая была призвана стать альтернативой Twitter, прекращает свою деятельность. Эта платформа, первоначально известная как T2, была основана бывшими сотрудниками Twitter Сарой О и Габором Целле.
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Pebble стремилась воссоздать атмосферу «того самого» Twitter. Однако он с трудом набирал обороты и собрал всего около 20 000 активных пользователей.
Pebble сообщила своим пользователям, что прекращает свою деятельность 1 ноября 2023 года. В своем письме к сообществу компания заявила, что рост платформы не соответствует ожиданиям инвесторов, а конкурентная среда, наполненная альтернативными платформами, сделала ее путь еще более сложным.
Прощаясь с платформой, команда Pebble изучает возможности продолжения связей, сформированных на платформе, другими способами. Хотя конкретные детали пока не разглашаются, они намерены выразить благодарность своему сообществу за поддержку.