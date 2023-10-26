Первая из потенциальных замен Twitter: Pebble перестанет работать в ноябре

Pebble стремилась воссоздать атмосферу «того самого» Twitter. Однако он с трудом набирал обороты и собрал всего около 20 000 активных пользователей.

Pebble сообщила своим пользователям, что прекращает свою деятельность 1 ноября 2023 года. В своем письме к сообществу компания заявила, что рост платформы не соответствует ожиданиям инвесторов, а конкурентная среда, наполненная альтернативными платформами, сделала ее путь еще более сложным.

Прощаясь с платформой, команда Pebble изучает возможности продолжения связей, сформированных на платформе, другими способами. Хотя конкретные детали пока не разглашаются, они намерены выразить благодарность своему сообществу за поддержку.