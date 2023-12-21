Первая в истории социальная сеть - Usenet - еще жива, но уже ненадолго

Первая в истории социальная сеть - Usenet - еще жива, но уже ненадолгоGoogle Groups покидает корабль
Google Groups решила недавно прекратить работу Usenet, первой в истории Интернета социальной сети. Usenet, родившаяся в 1979 году, появилась раньше тех же Twitter, ЖЖ, VK, но ее гибель кажется неизбежной, поскольку Google ссылается на снижение легитимной активности и всплеск спама Когда-то Usenet была оживленным центром дискуссий, но с появлением современных социальных сетей и форумов ее актуальность сошла на нет.
Пионеры Usenet, Трускотт и Эллис, основали платформу, создав сеть общих сообщений, объединенных в группы новостей. Система процветала, быстро распространяясь по ранним сетям, таким как ARPANet. Однако отсутствие центральной организации Usenet привело к ее упадку, усугубившемуся появлением спама и флеймовых войн.
Для тех, кто все еще ностальгирует по Usenet, надежда не совсем потеряна. Чтобы оставаться на связи, пользователи могут обратиться к таким провайдерам Usenet, как Eternal September, NewsHosting, EasyNews или Eweka. Клиент Usenet необходим для тех, кто хочет путешествовать по оставшемуся ландшафту Usenet.
По мере того как цифровое солнце этой новаторскую социальной сети садится, энтузиасты остаются наедине с неизбежным исчезновением некогда революционного онлайн-сообщества.