Первая в истории социальная сеть - Usenet - еще жива, но уже ненадолго

Пионеры Usenet, Трускотт и Эллис, основали платформу, создав сеть общих сообщений, объединенных в группы новостей. Система процветала, быстро распространяясь по ранним сетям, таким как ARPANet. Однако отсутствие центральной организации Usenet привело к ее упадку, усугубившемуся появлением спама и флеймовых войн.

Для тех, кто все еще ностальгирует по Usenet, надежда не совсем потеряна. Чтобы оставаться на связи, пользователи могут обратиться к таким провайдерам Usenet, как Eternal September, NewsHosting, EasyNews или Eweka. Клиент Usenet необходим для тех, кто хочет путешествовать по оставшемуся ландшафту Usenet.

По мере того как цифровое солнце этой новаторскую социальной сети садится, энтузиасты остаются наедине с неизбежным исчезновением некогда революционного онлайн-сообщества.