Первое 3D-видео с момента запуска Apple Vision Pro длится всего несколько минут

Как пишет Ars Technica, недавний дебют пятиминутного ролика о матчах MLS стал первым спортивным контентом для устройства после релиза — скудное предложение после долгой засухи контента, считает редактор. В то время как гарнитура отлично справляется с отображением 2D-контента, обещанные 3D-возможности кажутся ему «скудными».

Первые серии видео с погружением — «Приключения», «Доисторическая планета» и «Дикая природа» — не получали новых эпизодов с момента запуска. Единственный 3D-контент — короткое видео с Алисией Кис.

Хотя Vision Pro может похвастаться AR-возможностями, выходящими за рамки VR, он «не дотягивает» до того уровня погружения, который предлагают конкуренты, отмечает издание. В App Store представлено ограниченное количество 3D-контента, а большинство приложений просто проецируют 2D-изображения в 3D-пространство.