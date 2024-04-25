Это агрессивное рекламное продвижение совпадает с недавним сдвигом Reddit в сторону приоритета доходов. Прошли времена свободного доступа к API для сторонних приложений, и на смену им пришел четкий сигнал: Reddit — это бизнес, ориентированный на рекламу, отмечают эксперты. Людям это, само собой, не нравится. Форумчане всё чаще возмущаются практикой сайта.

Эти рекламные объявления теперь будут вклиниваться в обсуждения, показывая товары и цены, связанные с текущими разговорами. Ожидайте появления таких функций, как «коллекционные объявления», призванных «упростить процесс покупок в приложении».

Помимо официальных каналов Reddit, появляются боты с искусственным интеллектом, которые используют популярность платформы для рекламодателей.

Хотя Reddit утверждает, что удаляет спам с помощью автоматизированных инструментов и модераторов, эффективность этого процесса еще предстоит увидеть.