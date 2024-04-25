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Опубликовано 25 апреля 2024, 19:35
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«Первую страница интернета» — Reddit — заполонила реклама. Люди недовольны

Реклама везде, куда ни глянь
Reddit, самопровозглашенная «первая страница интернета», удваивает свои «рекламные предложения». Они представили новый формат рекламы под названием «Dynamic Product Ads», который использует общение пользователей и их «покупательские привычки» для показа таргетированной рекламы прямо в ленте пользователей.
«Первую страница интернета» — Reddit — заполонила реклама. Люди недовольны
© Ferra

Это агрессивное рекламное продвижение совпадает с недавним сдвигом Reddit в сторону приоритета доходов. Прошли времена свободного доступа к API для сторонних приложений, и на смену им пришел четкий сигнал: Reddit — это бизнес, ориентированный на рекламу, отмечают эксперты. Людям это, само собой, не нравится. Форумчане всё чаще возмущаются практикой сайта.

Эти рекламные объявления теперь будут вклиниваться в обсуждения, показывая товары и цены, связанные с текущими разговорами. Ожидайте появления таких функций, как «коллекционные объявления», призванных «упростить процесс покупок в приложении».

Помимо официальных каналов Reddit, появляются боты с искусственным интеллектом, которые используют популярность платформы для рекламодателей.

Хотя Reddit утверждает, что удаляет спам с помощью автоматизированных инструментов и модераторов, эффективность этого процесса еще предстоит увидеть.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#реклама
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#Reddit
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#критика