Опубликовано 12 июля 2025, 10:301 мин.
Первые пользователи Windows 11 уже познакомились с «Чёрным экраном смерти»Вместо синего
Microsoft уже начала заменять привычный синий экран смерти (BSOD) в Windows 11 на новый — чёрный. Теперь экран станет проще: исчезнут смайлик и QR-код, останется только чёрный фон с важной информацией.
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Новый «Чёрный экран смерти» уже доступен для пользователей Windows 11 в режиме Release Preview и скоро появится у всех. По виду он напоминает обычный чёрный экран, который показывается при обновлении системы.
На экране будет отображаться код ошибки и имя сбойного драйвера. Это поможет пользователям и специалистам быстрее понять причину сбоя и исправить её. По словам Дэвида Вестона из Microsoft, цель — сделать ошибки понятнее и ускорить их устранение.