Первые пользователи Windows 11 уже познакомились с «Чёрным экраном смерти»

Новый «Чёрный экран смерти» уже доступен для пользователей Windows 11 в режиме Release Preview и скоро появится у всех. По виду он напоминает обычный чёрный экран, который показывается при обновлении системы.

На экране будет отображаться код ошибки и имя сбойного драйвера. Это поможет пользователям и специалистам быстрее понять причину сбоя и исправить её. По словам Дэвида Вестона из Microsoft, цель — сделать ошибки понятнее и ускорить их устранение.