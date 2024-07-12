Первый конкурс «Мисс ИИ» раскритиковали за «нереалистичные стандарты красоты»

Конкурс, являющийся частью премии World AI Creator Awards (WAICAS), направлен на привлечение внимания к созданным ИИ блогерам, но почему-то вызвал недовольство.

Исследователь ИИ Hugging Face Саша Лучиони выразила разочарование, заявив: «Как женщина, работающая в этой области, я не удивлена, но разочарована». Критики утверждают, что конкурс «объективизирует женщин», а созданные ИИ блогеры «увековечивают недостижимые идеалы».

Маргарет Митчелл из той же Hugging Face отметила, что искусственный интеллект может «усугубить существующие проблемы», такие как «продвижение нереалистичных стандартов красоты», которые «негативно влияют на самооценку девушек».

А как считаете вы? Можно ли за это критиковать ИИ?