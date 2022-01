Первый мессенджер согласился на условия Роскомнадзора по новому закону

С 1 января 2022 вступил в силу закон, по которому иностранные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей должны открыть свои представительства на территории России, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и др.

Сегодня последний пункт выполнили сингапурский сервис коротких видео Likee и мессенджер Viber. Отмечается, что компания Viber Media S.a r.l зарегистрирована в Люксембурге.

Если иностранные компании не будут исполнять «закон о приземлении», Роскомнадзор может полностью заблокировать ресурс в рунете. В списке таких компаний находятся: Google LLC , Apple Distribution International Ltd., Meta Platforms, Inc, а также Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Discord, Pinterest, Twitch.