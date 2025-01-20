Приложения
Опубликовано 20 января 2025, 07:30
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Первый в истории чатбот ELIZA «оживили» спустя 60 лет

Живая история
Исследователи вернули к жизни «ELIZA», первого в мире чат-бота, используя код, который был утерян в течение десятилетий. Первоначально разработанный в 1960-х годах профессором Массачусетского технологического института Джозефом Вейценбаумом, ELIZA был призван имитировать разговор с психотерапевтом.
Первый в истории чатбот ELIZA «оживили» спустя 60 лет
© Википедия

Чатбот завоевал популярность благодаря своей способности вовлекать пользователей, несмотря на то что использовал только простые ответы типа «Пожалуйста, расскажите мне о своей проблеме». Код ELIZA был написан на старом языке программирования, который впоследствии был заменен по мере развития технологий, что привело к тому, что оригинальный код был забыт.

В 2021 году исследователи нашли потерянный код среди бумаг Вейценбаума и попытались восстановить его. Они очистили код, создали симуляцию компьютера 1960-х годов, и к декабрю 2024 года ELIZA снова заработала.

Источник:LiveScience
Автор:Максим Многословный
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