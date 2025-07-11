Песков: ИИ упростит доступ к информации, но ослабит способность думать

Опубликовано 11 июля 2025, 19:101 мин.
Песков: ИИ упростит доступ к информации, но ослабит способность думатьА вы как думаете?
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что искусственный интеллект (ИИ) в СМИ сделает информацию доступной мгновенно и без ограничений, но при этом может навредить способности людей к анализу. Об этом он рассказал в интервью журналу «Эксперт».
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По его словам, развитие ИИ — это неизведанная территория, и никто точно не знает, к чему это приведёт. Он отметил, что не стал бы воспринимать ИИ как абсолютное зло, как это делают некоторые.
Так, ИИ в медиа даст нам мгновенный и неограниченный доступ к информации. Но есть риск, что он ослабит нашу способность к самостоятельному мышлению и анализу, объяснил Песков.
Тем не менее, он добавил, что технологии могут не только угрожать привычным навыкам, но и раскрывать в людях новые способности, которые раньше были не столь заметны.