Песков: ИИ упростит доступ к информации, но ослабит способность думать

По его словам, развитие ИИ — это неизведанная территория, и никто точно не знает, к чему это приведёт. Он отметил, что не стал бы воспринимать ИИ как абсолютное зло, как это делают некоторые.

Так, ИИ в медиа даст нам мгновенный и неограниченный доступ к информации. Но есть риск, что он ослабит нашу способность к самостоятельному мышлению и анализу, объяснил Песков.

Тем не менее, он добавил, что технологии могут не только угрожать привычным навыкам, но и раскрывать в людях новые способности, которые раньше были не столь заметны.