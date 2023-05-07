Песня приводила к отключению будильника: нет, это не был хитрый взлом устройства

После некоторого расследования пользователи поняли, что виновником был плейлист Spotify с треком группы Pixies, который использовался в качестве будильника.

Песня «Where Is My Mind?», если вы не помните, открывается словом «Stop», что и заставляло Google Ассистент преждевременно отключать будильник, буквально через пару секунд.

Интересно, что другие песни со словом «стоп» не вызвали срабатывания функции таким же образом, как выяснили в Android Police. Есть предположение, что причиной может быть фоновая инструментальная подложка.