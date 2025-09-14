«Петя-гибрид»: исследователи ESET обнаружили новый вирус-вымогатель

В отличие от NotPetya, который фактически стирал данные, HybridPetya ведёт себя как классический шифровальщик: после оплаты ($ 1000 в биткойнах) жертва может получить ключ для расшифровки. Вредонос использует уязвимость CVE-2024−7344 на устаревших системах и умеет шифровать таблицу файловой системы NTFS.

После запуска HybridPetya проверяет настройки, генерирует ключ шифрования, шифрует системные файлы и выдаёт фальшивый экран проверки диска. Затем компьютер перезагружается и отображает сообщение с требованием выкупа. Введённый пользователем ключ проверяется, и при его правильности система может восстановиться.

Установщик вируса заменяет загрузочные файлы в EFI-разделе, создаёт конфигурацию с ключами шифрования и заставляет компьютер перезагрузиться в заражённый режим.

Пока распространения «в дикой природе» не зафиксировано.