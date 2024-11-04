Опубликовано 04 ноября 2024, 15:451 мин.
PimEyes создал «публичный список наших лиц». Метод удаления — сплошной абсурдСчитает сотрудник Washington Post
PimEyes, противоречивый поисковый движок для изображений лиц, попал под пристальное внимание из-за своей роли в сборе и обнародовании данных. Платформа сканирует миллиарды изображений в Интернете, чтобы сопоставить фотографии пользователей, позволяя людям находить свои (и не только) изображения в «различных контекстах», пишет Washington Post. И именно эта возможность вызывает серьезные проблемы с конфиденциальностью, так как она доступна любому желающему, включая лиц со злым умыслом.
© PimEyes
Колумнист Washington Post выразил недовольство, после того как ему пришлось отправить собственное селфи и даже цифровую копию водительского удостоверения, чтобы его убрали из поисковой выдачи PimEyes, подчеркивая абсурдность предоставления личной информации для удаления себя из репозитория, в который он никогда не давал согласия вступать.
Эксперты по конфиденциальности разделились во мнениях, стоит ли отказываться, некоторые выступают за такой процесс удаления, несмотря на его недостатки, в то время как другие подчеркивают основную проблему нерегулируемой практики сбора данных.
А как считаете вы?