Колумнист Washington Post выразил недовольство, после того как ему пришлось отправить собственное селфи и даже цифровую копию водительского удостоверения, чтобы его убрали из поисковой выдачи PimEyes, подчеркивая абсурдность предоставления личной информации для удаления себя из репозитория, в который он никогда не давал согласия вступать.

Эксперты по конфиденциальности разделились во мнениях, стоит ли отказываться, некоторые выступают за такой процесс удаления, несмотря на его недостатки, в то время как другие подчеркивают основную проблему нерегулируемой практики сбора данных.

А как считаете вы?