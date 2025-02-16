PIN AI запустила частного и безопасного ИИ-помощника

Опубликовано 16 февраля 2025, 20:151 мин.
PIN AI запустила частного и безопасного ИИ-помощникаЧтобы бросить вызов большим технологиям
Новый стартап PIN AI запустил мобильное приложение, позволяющее пользователям запускать модели искусственного интеллекта с открытым исходным кодом прямо на своих смартфонах (iPhone и Android), сохраняя при этом конфиденциальность своих данных.
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В отличие от облачного ИИ, контролируемого крупными технологическими компаниями, система PIN AI работает локально, обеспечивая пользователям полный контроль над их персональным ИИ-ассистентом.
Основанная экспертами в области ИИ и блокчейна из Колумбийского университета, Массачусетского технологического института и Стэнфорда, компания стремится предоставить людям «альтернативу ИИ-сервисам», которые «собирают и продают пользовательские данные».
Пользователи полностью владеют и контролируют свой ИИ, включая процесс его обучения, что делает его «очень персонализированным и частным опытом», хвалятся разработчики. В настоящее время приложение поддерживает такие модели, как DeepSeek.