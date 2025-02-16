PIN AI запустила частного и безопасного ИИ-помощника

В отличие от облачного ИИ, контролируемого крупными технологическими компаниями, система PIN AI работает локально, обеспечивая пользователям полный контроль над их персональным ИИ-ассистентом.

Основанная экспертами в области ИИ и блокчейна из Колумбийского университета, Массачусетского технологического института и Стэнфорда, компания стремится предоставить людям «альтернативу ИИ-сервисам», которые «собирают и продают пользовательские данные».

Пользователи полностью владеют и контролируют свой ИИ, включая процесс его обучения, что делает его «очень персонализированным и частным опытом», хвалятся разработчики. В настоящее время приложение поддерживает такие модели, как DeepSeek.