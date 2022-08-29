Пиратить не стали: куда перешли слушать музыку большинство россиян после ухода Spotify

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Пиратить не стали: куда перешли слушать музыку большинство россиян после ухода SpotifyПроще скачать «Яндекс Музыку», чем искать песни нелегально
Исследование Kantar показало, что после ухода зарубежных аудиосервисов только 14% российских пользователей перешли на пиратские ресурсы. Остальные предпочли начать использовать отечественные легальные аналоги.
По данным исследователей, больше 80% подписчиков иностранных музыкальных стримингов к августу 2022 года перешли на аналогичные российские сервисы.
В результате самым популярным сервисом вместо Spotify, YouTube Music и Apple Music стал «Яндекс Музыка». На втором месте стоит «VK Музыка», на третьем — МТС Music, на четвёртом — «Звук».
Также сообщается, что подавляющее большинство взрослых жителей крупных городов России регулярно слушают музыку в интернете. Почти половина опрошенных делают это каждый или почти каждый день.