Пиратить не стали: куда перешли слушать музыку большинство россиян после ухода Spotify

По данным исследователей, больше 80% подписчиков иностранных музыкальных стримингов к августу 2022 года перешли на аналогичные российские сервисы.

В результате самым популярным сервисом вместо Spotify, YouTube Music и Apple Music стал «Яндекс Музыка». На втором месте стоит «VK Музыка», на третьем — МТС Music, на четвёртом — «Звук».

Также сообщается, что подавляющее большинство взрослых жителей крупных городов России регулярно слушают музыку в интернете. Почти половина опрошенных делают это каждый или почти каждый день.