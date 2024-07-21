Пиратский кинотеатр обманул команду Apple App Store по проверке приложений

Приложение «Collect Cards: Store box», маскировалось под обычное приложение с простым интерфейсом для управления фотографиями и видео. Однако после загрузки оно превращалось в платформу, предлагающую пиратский контент с Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max и Apple TV+.

Хитроумная стратегия приложения заключалась в определении местоположения пользователя для отображения различных интерфейсов. В таких регионах, как США, оно отображало безобидный интерфейс управления фотографиями, избегая таким образом обнаружения командой проверки App Store. Напротив, пользователям в Бразилии и других избранных странах показывался пиратский контент, что даже вывело приложение на первое место в чартах бесплатных приложений в Бразилии.

Apple всё равно удалила приложение из App Store.

Команда проверки App Store, состоящая из более чем 500 экспертов, еженедельно обрабатывает более 100 000 приложений, но «зависимость» от автоматизированных систем иногда позволяет таким приложениям проскочить, что и продемонстрировало последнее нарушение.