Писатели потребовали от издательств ограничить использование ИИ

Опубликовано 29 июня 2025, 22:071 мин.
Писатели потребовали от издательств ограничить использование ИИСогласны?
Известные писатели, среди которых Лорен Грофф, Лев Гроссман, Р. Ф. Куанг и Деннис Лихэйн, подписали открытое письмо с призывом к издательствам ограничить использование искусственного интеллекта. Они требуют, чтобы книги создавались только людьми, а не машинами, и чтобы издатели не заменяли сотрудников ИИ или не превращали их в «наблюдателей за ИИ».
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Авторы обеспокоены тем, что их произведения использовались для обучения ИИ без разрешения и оплаты. Писатели также настаивают на том, чтобы аудиокниги продолжали озвучивать живые чтецы, а не синтетические голоса.
После публикации письма к нему за сутки присоединились ещё 1 100 авторов.
Кроме этого, писатели подали в суд на компании, использующие их книги для обучения нейросетей. Однако недавно федеральные суды США отклонили некоторые из этих исков.