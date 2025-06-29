Писатели потребовали от издательств ограничить использование ИИ

Авторы обеспокоены тем, что их произведения использовались для обучения ИИ без разрешения и оплаты. Писатели также настаивают на том, чтобы аудиокниги продолжали озвучивать живые чтецы, а не синтетические голоса.

После публикации письма к нему за сутки присоединились ещё 1 100 авторов.

Кроме этого, писатели подали в суд на компании, использующие их книги для обучения нейросетей. Однако недавно федеральные суды США отклонили некоторые из этих исков.