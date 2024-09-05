Писательскую организацию осудили за поддержку ИИ

В субботу NaNoWriMo опубликовала позицию, которая не поддерживает и не осуждает использование искусственного интеллекта в писательстве, утверждая, что противодействие ИИ-инструментам может быть «классицизмом и эйблизмом». Организация предположила, что инструменты ИИ могут облегчить финансовое бремя и приспособиться к различным когнитивным способностям.

Организация NaNoWriMo, известная своим ежегодным «мероприятием», ранее допускала возможность использования искусственного интеллекта, но предостерегала от его полного применения. Заявление этого года расширяет эту точку зрения, подчеркивая личный выбор при использовании инструментов ИИ и признавая озабоченность сообщества.

Реакция была быстрой.

Писатели и правозащитники на таких платформах, как X и Reddit, осудили организацию, обвинив ее в «обесценивании человеческого творчества» и «эксплуатации писателей-инвалидов». Критики, в том числе писатель Чак Вендиг, утверждают, что инструменты ИИ «подрывают подлинное художественное самовыражение», перерабатывая существующий контент и фактически «разграбляя могилы» творческой работы.