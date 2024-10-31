Пишущий программный код ИИ GitHub Copilot получит поддержку ИИ-модели Google

Опубликовано 31 октября 2024, 00:001 мин.
Пишущий программный код ИИ GitHub Copilot получит поддержку ИИ-модели GoogleGemini и Claude 3.5
GitHub Copilot переходит к так называемому «мультимодельному» подходу, добавляя Anthropic Claude 3.5 Sonnet и Google Gemini 1.5 Pro к своему функционалу. По информации СМИ, Claude 3.5 Sonnet станет доступен для веб-версии Copilot Chat и VS Code в ближайшие недели, а Gemini 1.5 Pro последует позже.
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GitHub также расширит линейку моделей OpenAI, добавив GPT o1-preview и o1-mini. Это нововведение позволяет разработчикам переключаться между моделями прямо во время общения, адаптируя ИИ для конкретных задач и языков.
Гендиректор GitHub Томас Дохмке подчеркнул, что мультимодельная функциональность вскоре распространится на различные функции Copilot, от редактирования нескольких файлов до автоисправления багов.
GitHub также анонсировал «Spark» — инструмент, позволяющий создавать приложения на основе простых текстовых запросов.