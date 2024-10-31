Пишущий программный код ИИ GitHub Copilot получит поддержку ИИ-модели Google

GitHub также расширит линейку моделей OpenAI, добавив GPT o1-preview и o1-mini. Это нововведение позволяет разработчикам переключаться между моделями прямо во время общения, адаптируя ИИ для конкретных задач и языков.

Гендиректор GitHub Томас Дохмке подчеркнул, что мультимодельная функциональность вскоре распространится на различные функции Copilot, от редактирования нескольких файлов до автоисправления багов.

GitHub также анонсировал «Spark» — инструмент, позволяющий создавать приложения на основе простых текстовых запросов.