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Опубликовано 12 июля 2024, 14:15
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Письма от Microsoft с предупреждением о взломе были похожи на спам

Компанию раскритиковали
Microsoft столкнулась с критикой своих действий в отношении уведомлений для клиентов, пострадавших от действий хакеров. Эксперты и получатели критикуют эти письма за то, что они были похожи на спам или попытки фишинга.
Письма от Microsoft с предупреждением о взломе были похожи на спам
© Ferra

Исследователь в области кибербезопасности Кевин Бомонт (Kevin Beaumont) обратил внимание на проблемы, связанные с подходом Microsoft, отметив, что электронные письма обходили процесс оповещения о взломе Microsoft 365 и отправлялись напрямую, в том числе часто попадая в папки со спамом. В письмах содержалась ссылка на домен "purviewcustomer.powerappsportals.com", который вызвал у почтовых клиентов подозрения из-за своей незнакомости и отсутствия четкой связи с Microsoft.

По сообщениям, внешний вид письма заставил получателей принять его за фишинговую аферу, и более сотни ссылок были отправлены на сайты обнаружения вредоносных ссылок.

Microsoft не ответила на запросы о количестве организаций, получивших уведомления, и о планах по "улучшению методов коммуникации", пишут СМИ.

Источник:TechCrunch
Автор:Максим Многословный
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