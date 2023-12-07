Планы ЕС по «геоблокировке» вызвали возмущение: киноиндустрия сетует на рост стоимости подписок

Геоблокировка — это когда к контенту ограничивается доступ на основе местоположения пользователя. Хотя в докладе не содержится призыва к полному запрету территориальных лицензий, представители индустрии утверждают, что геоблокировка является основой творческих секторов Европы. Они предупреждают, что полный отказ от нее может вызвать «эффект домино», поставив под угрозу миллионы рабочих мест и рискуя сотнями миллиардов евро дохода.

Чего европейцам стоит ждать в случае отмены геоблокировки? Более дорогие подписки, угроза кинотеатрам и потенциальное повышение цен со стороны гигантов стриминга. В докладе делается попытка обеспечить доступность контента без полной отмены территориальных лицензий.

Пока идут дебаты, судьба геоблокировки в ЕС остается неопределенной, оставляя в напряжении как титанов индустрии развлечений, так и общественность.