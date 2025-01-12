Планы хранения данных в Apple iCloud назвали устаревшими

Опубликовано 12 января 2025, 17:561 мин.
Планы хранения данных в Apple iCloud назвали устаревшимиApple пора пересмотреть свои планы по хранению данных в iCloud
Уровни хранения iCloud остаются практически неизменными с 2017 года, но размеры файлов растут, что делает текущие предложения устаревшими, считают СМИ. Хотя в 2023 году компания представила варианты на 6 ТБ и 12 ТБ, нижние уровни остались нетронутыми.
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Начальные 5 ГБ бесплатного хранилища сегодня кажутся недостаточными, но настоящая проблема кроется в разрывах между платными уровнями.
В настоящее время Apple предлагает 50 ГБ за $0,99/месяц, 200 ГБ за $2,99/месяц и 2 ТБ за $9,99/месяц. Такая структура оставляет значительный пробел, особенно для тех, кому нужно больше 200 ГБ, но меньше 2 ТБ.
Предлагаемое решение СМИ предлагает изменить уровни: 100 ГБ за 1,99 долл. в месяц, 400 ГБ за 3,99 долл. в месяц и 2 ТБ за 9,99 долл. в месяц. Эти изменения будут лучше соответствовать современным потребностям в хранении данных, предлагая «золотую середину» для пользователей, которым 200 ГБ кажется недостаточным, а 2 ТБ — чрезмерным.