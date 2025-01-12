Планы хранения данных в Apple iCloud назвали устаревшими

Начальные 5 ГБ бесплатного хранилища сегодня кажутся недостаточными, но настоящая проблема кроется в разрывах между платными уровнями.

В настоящее время Apple предлагает 50 ГБ за $0,99/месяц, 200 ГБ за $2,99/месяц и 2 ТБ за $9,99/месяц. Такая структура оставляет значительный пробел, особенно для тех, кому нужно больше 200 ГБ, но меньше 2 ТБ.

Предлагаемое решение СМИ предлагает изменить уровни: 100 ГБ за 1,99 долл. в месяц, 400 ГБ за 3,99 долл. в месяц и 2 ТБ за 9,99 долл. в месяц. Эти изменения будут лучше соответствовать современным потребностям в хранении данных, предлагая «золотую середину» для пользователей, которым 200 ГБ кажется недостаточным, а 2 ТБ — чрезмерным.