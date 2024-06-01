Платформа Twitch распустила «Консультативный совет по безопасности»

Совет предоставлял ценные рекомендации по разработке политики, функциям продуктов для повышения безопасности и защите групп пользователей, пишут СМИ. Внезапное прекращение их деятельности без объяснения причин со стороны Twitch вызвало вопросы о «приверженности» платформы безопасности и ее «готовности прислушиваться к мнению внешних экспертов».

Компания заявила, что заменит совет «послами Twitch», выбранными за их «позитивный вклад в развитие сообщества», однако этот шаг вызывает сомнения в том, насколько компетентными и независимыми будут эти люди.