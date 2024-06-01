Опубликовано 01 июня 2024, 01:30
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Платформа Twitch распустила «Консультативный совет по безопасности»Вызывая опасения относительно будущего платформы
Как стало известно, 31 мая Twitch распустил Консультативный совет по безопасности, что вызвало определенное беспокойство в сообществе. Совет, созданный в 2020 году, состоял из девяти экспертов и стримеров, которые консультировались по таким важным вопросам, как безопасность детей, обнаженка и запрещенные пользователи.
Совет предоставлял ценные рекомендации по разработке политики, функциям продуктов для повышения безопасности и защите групп пользователей, пишут СМИ. Внезапное прекращение их деятельности без объяснения причин со стороны Twitch вызвало вопросы о «приверженности» платформы безопасности и ее «готовности прислушиваться к мнению внешних экспертов».
Компания заявила, что заменит совет «послами Twitch», выбранными за их «позитивный вклад в развитие сообщества», однако этот шаг вызывает сомнения в том, насколько компетентными и независимыми будут эти люди.