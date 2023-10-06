Платную подписку на Twitter захотели разбить на несколько уровней: в чем отличия

Платную подписку на Twitter захотели разбить на несколько уровней: в чем отличияВ основном рекламные
Платформа X Илона Маска, ранее известная как Twitter, претерпевает значительные изменения, превращаясь в комплексное «мегаприложение» для выполнения различных функций, включая звонки и платежи. В рамках этой «эволюции» Маск намерен расширить предложения платной подписки X Premium, введя несколько уровней, один из которых исключает всю рекламу на платформе.
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Ранее называвшаяся Twitter Blue, подписка X Premium в настоящее время предоставляет подписчикам такие эксклюзивные возможности, как настройка значка приложения, редактирование сообщений, форматирование текста, расширение просмотра постов, а также доступ к X Pro (ранее TweetDeck). В настоящее время подписчики X Premium получают меньше рекламы в своей ленте по сравнению с бесплатными пользователями, однако слухи указывают на то, что компания планирует предложить пользователям возможность полного отказа от рекламы по более высокой цене.
В последней версии приложения X будут три новых уровня X Premium: Базовый, Стандартный и Плюс. Базовый уровень включает полную рекламу, Стандартный уровень сокращает количество рекламы, а уровень Плюс полностью убирает рекламу.
Информация о ценах на эти новые уровни и о том, как будет осуществляться переход существующих подписчиков, пока не уточняется.
В настоящее время стоимость X Premium составляет 8 долларов в месяц.