Опубликовано 29 мая 2026, 15:471 мин.
Платные подписки появились в Instagram*, Facebook* и WhatsApp*С дополнительными функциями
Meta* добавила платные подписки для каждого из своих крупных приложений. Они дают доступ к возможностям, которых нет в бесплатной версии. Instagram Plus* и Facebook Plus* стоят по 3,99 доллара в месяц, а WhatsApp Plus* — 2,99 доллара.
Что получают подписчики Instagram Plus*?
- Детальную статистику просмотров историй (Stories),
- Возможность искать среди тех, кто посмотрел историю,
- Видеть, кто пересматривал историю,
- Продлевать публикацию истории дольше, чем на 24 часа,
- Смотреть часть чужой истории, не показываясь в списке просмотревших,
- Ставить «супер-лайк»,
В Facebook Plus* — похожие возможности. В WhatsApp Plus* — темы оформления, особые рингтоны, дополнительные закреплённые чаты, наборы стикеров и др.
Все платные услуги Meta* объединит под брендом Meta One*. Туда войдут и будущие подписки на ИИ-функции, а также на инструменты для авторов и бизнеса.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
