Платные подписки появились в Instagram*, Facebook* и WhatsApp*

Что получают подписчики Instagram Plus*?

- Детальную статистику просмотров историй (Stories),

- Возможность искать среди тех, кто посмотрел историю,

- Видеть, кто пересматривал историю,

- Продлевать публикацию истории дольше, чем на 24 часа,

- Смотреть часть чужой истории, не показываясь в списке просмотревших,

- Ставить «супер-лайк»,

В Facebook Plus* — похожие возможности. В WhatsApp Plus* — темы оформления, особые рингтоны, дополнительные закреплённые чаты, наборы стикеров и др.

Все платные услуги Meta* объединит под брендом Meta One*. Туда войдут и будущие подписки на ИИ-функции, а также на инструменты для авторов и бизнеса.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена