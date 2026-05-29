Опубликовано 29 мая 2026, 15:47
Платные подписки появились в Instagram*, Facebook* и WhatsApp*

С дополнительными функциями
Meta* добавила платные подписки для каждого из своих крупных приложений. Они дают доступ к возможностям, которых нет в бесплатной версии. Instagram Plus* и Facebook Plus* стоят по 3,99 доллара в месяц, а WhatsApp Plus* — 2,99 доллара.
Что получают подписчики Instagram Plus*?

- Детальную статистику просмотров историй (Stories),

- Возможность искать среди тех, кто посмотрел историю,

- Видеть, кто пересматривал историю,

- Продлевать публикацию истории дольше, чем на 24 часа,

- Смотреть часть чужой истории, не показываясь в списке просмотревших,

- Ставить «супер-лайк»,

В Facebook Plus* — похожие возможности. В WhatsApp Plus* — темы оформления, особые рингтоны, дополнительные закреплённые чаты, наборы стикеров и др.

Все платные услуги Meta* объединит под брендом Meta One*. Туда войдут и будущие подписки на ИИ-функции, а также на инструменты для авторов и бизнеса.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:engadget
