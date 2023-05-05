Платными подписками Apple теперь пользуются почти миллиард человек

Платными подписками Apple теперь пользуются почти миллиард человекiCloud, App Store и другие
Компания Apple объявила о том, что ее доходы от услуг достигли исторического максимума, чему отчасти способствовало еще и рекордное количество подписчиков на сервисы компании, которых почти стало 1 млрд.
Во время выступления с квартальным отчетом генеральный директор компании Тим Кук сообщил, что компания приближается к 1 миллиарду подписок, причем в настоящее время активными являются более 975 миллионов.
Всего за три месяца Apple добавила более 40 миллионов подписок, а всего за последний год - более 150 миллионов. Доходы компании от услуг, которые включают App Store, iCloud, AppleCare и другие, достигли во втором квартале 20,91 миллиарда долларов.
Финансовый директор Apple Лука Маэстри объяснил этот рост сильной активной базой устройств компании, высокой удовлетворенностью и лояльностью клиентов, а также более высоким, чем когда-либо, уровнем вовлеченности.