Платными подписками Apple теперь пользуются почти миллиард человек

Во время выступления с квартальным отчетом генеральный директор компании Тим Кук сообщил, что компания приближается к 1 миллиарду подписок, причем в настоящее время активными являются более 975 миллионов.

Всего за три месяца Apple добавила более 40 миллионов подписок, а всего за последний год - более 150 миллионов. Доходы компании от услуг, которые включают App Store, iCloud, AppleCare и другие, достигли во втором квартале 20,91 миллиарда долларов.

Финансовый директор Apple Лука Маэстри объяснил этот рост сильной активной базой устройств компании, высокой удовлетворенностью и лояльностью клиентов, а также более высоким, чем когда-либо, уровнем вовлеченности.