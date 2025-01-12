Плеер VLC получит функцию оффлайн-генерации субтитров на на более чем 100 языках

Функция будет работать как с заранее записанными видео, так и с прямыми трансляциями. В отличие от сторонних решений, этот новый инструмент встроен непосредственно в VLC — локально на компьютере пользователя, не нуждаясь в облачных сервисах.

Грядущее обновление является частью версии 4.0 VLC, которая в настоящее время находится в разработке. Эта версия будет включать в себя обновленный интерфейс и другие новые функции. VideoLAN также сообщила, что в разработке находится версия VLC для Apple Vision Pro. Официальной даты выхода пока нет.