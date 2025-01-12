Плеер VLC получит функцию оффлайн-генерации субтитров на на более чем 100 языках

Опубликовано 12 января 2025, 07:301 мин.
Плеер VLC получит функцию оффлайн-генерации субтитров на на более чем 100 языкахТо, где ИИ действительно нужен
VideoLAN, создавшая VLC, продемонстрировала функцию генерации оффлайн субтитров на выставке CES 2025, где стало известно, что они будут создаваться автоматически с помощью ИИ. Он будет переводить субтитры на более чем 100 языков, причем в режиме реального времени, не требуя интернета.
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Функция будет работать как с заранее записанными видео, так и с прямыми трансляциями. В отличие от сторонних решений, этот новый инструмент встроен непосредственно в VLC — локально на компьютере пользователя, не нуждаясь в облачных сервисах.
Грядущее обновление является частью версии 4.0 VLC, которая в настоящее время находится в разработке. Эта версия будет включать в себя обновленный интерфейс и другие новые функции. VideoLAN также сообщила, что в разработке находится версия VLC для Apple Vision Pro. Официальной даты выхода пока нет.