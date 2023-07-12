Плохо подходящие для планшетов приложения Google

К простым исправлениям можно отнести оптимизацию таких приложений, как Google Voice и Tasks, для больших экранов, переход на двухколоночную верстку и навигационные шины для улучшения функциональности.

Навигационные направляющие также рекомендуется использовать для Google Podcasts и YouTube Music, что позволит упростить навигацию и максимально эффективно использовать пространство экрана.