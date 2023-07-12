Плохо подходящие для планшетов приложения Google

Плохо подходящие для планшетов приложения GoogleИх можно исправить
В настоящее время приложения Google для планшетов находятся в хорошем состоянии, что несомненно улучшает работу с планшетом компании Pixel Tablet. Однако всегда есть место для улучшений, о которых и пишет ресурс 9to5Google.
К простым исправлениям можно отнести оптимизацию таких приложений, как Google Voice и Tasks, для больших экранов, переход на двухколоночную верстку и навигационные шины для улучшения функциональности.
Навигационные направляющие также рекомендуется использовать для Google Podcasts и YouTube Music, что позволит упростить навигацию и максимально эффективно использовать пространство экрана.
Подчеркивается идея использования колонок для контента, поскольку это повышает читабельность и улучшает пользовательский опыт. Часы Google заслуживают похвалы за работу на больших экранах, однако функциональность мировых часов можно было бы улучшить, чтобы они отображали больше информации.
Стоит отметить, что приложение Fitbit пока не оптимизировано для планшетов, вероятно, его ждет более масштабная модернизация.