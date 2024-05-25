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Приложения
Опубликовано 25 мая 2024, 04:30
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ПО для судебных компьютеров по всему миру пострадало от хакерских атак

Найден бэкдор
В программном обеспечении, используемом более чем в 10 000 залов судебных заседаний по всему миру, был обнаружен бэкдор. Исследователи обнаружили, что JAVS Viewer 8, часть пакета JAVS Suite 8, используемого для управления аудио- и видеоматериалами в зале суда, содержит бэкдор, связывающийся с вредоносным сайтом.
ПО для судебных компьютеров по всему миру пострадало от хакерских атак
© Ferra

Поставщиком приложения является компания Justice AV Solutions, производитель программного обеспечения из Луисвилля. Взломанная версия JAVS Viewer 8.3.7 была доступна для загрузки до 1 апреля. Установщик с обратной подписью «Vanguard Tech Limited» вместо легитимной «Justice AV Solutions Inc.» представлял значительную опасность, отмечают эксперты. После установки он связывался с командно-контрольным сервером, похищая пароли от браузеров и системные данные.

Исследователи рекомендуют немедленно принять меры тем, кто использует версию 8.3.7: сбросить учетные данные и установить последнюю версию. Простого удаления скомпрометированного ПО недостаточно, так как в него могли быть внедрены дополнительные бэкдоры.

Justice AV Solutions подтвердила факт взлома и удалила вредоносный установщик со своего сайта. Они заверили пользователей, что текущие файлы на их сайте являются подлинными и не содержат вредоносных программ.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#взлом
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#суд
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#хакер