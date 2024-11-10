Победа в битве, но не войне: иск против OpenAI по авторским правам отклонили

Издатели требовали компенсаций, утверждая, что действия OpenAI привели к нарушению авторских прав, когда ChatGPT генерировал резюме или «повторял» статьи без должного указания авторства. Однако судья Колин Макмахон постановила, что истцы не имели юридического права подать этот иск, так как они не доказали, что обучение OpenAI нанесло им прямой ущерб.

Несмотря на это решение, дело не завершено. Издатели планируют запросить разрешение на изменение иска и продолжить разбирательство.