Победа в битве, но не войне: иск против OpenAI по авторским правам отклонили

Опубликовано 10 ноября 2024, 07:301 мин.
Победа в битве, но не войне: иск против OpenAI по авторским правам отклонилиБорьба еще не завершена
OpenAI одержал юридическую победу после того, как судья в США отклонил иск о нарушении авторских прав, поданный независимыми издателями Alternet и Raw Story. Иск, поданный в Южном округе Нью-Йорка, обвинял OpenAI в нарушении Закона о цифровом тысячелетии (DMCA) за «скрейпинг» тысяч новостных статей, удаление информации об авторских правах и использование их для обучения своих моделей ИИ, включая ChatGPT.
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Издатели требовали компенсаций, утверждая, что действия OpenAI привели к нарушению авторских прав, когда ChatGPT генерировал резюме или «повторял» статьи без должного указания авторства. Однако судья Колин Макмахон постановила, что истцы не имели юридического права подать этот иск, так как они не доказали, что обучение OpenAI нанесло им прямой ущерб.
Несмотря на это решение, дело не завершено. Издатели планируют запросить разрешение на изменение иска и продолжить разбирательство.