Почему Adobe отказалась покупать Figma за 20 миллиардов долларов

Регуляторы ЕС и Великобритании выразили обеспокоенность потенциальным снижением конкуренции на мировых рынках. Несмотря на трудности Adobe XD и отсутствие конкуренции в настоящее время, регуляторы сосредоточились на возможности будущих столкновений между Adobe и Figma.

Рао отметила, что регуляторы уделяют особое внимание новым антимонопольным доктринам, считая будущую конкуренцию важнейшим аспектом анализа. Осознав предстоящие проблемы и позицию регуляторов, Adobe и Figma пришли к взаимному соглашению об отказе от сделки.

Рао пояснила, что борьба с этими проблемами не имела смысла, и единственным решением для решения потенциальных проблем будущей конкуренции было прекращение приобретения.