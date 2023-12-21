Почему Adobe отказалась покупать Figma за 20 миллиардов долларов

Почему Adobe отказалась покупать Figma за 20 миллиардов долларовИз первых уст
Сделка Adobe по приобретению Figma за 20 миллиардов долларов зашла в тупик, и главный юрисконсульт Adobe Дана Рао проливает свет на причины этого. В недавнем интервью в подкасте Decoder Рао объяснила, что Adobe не удалось убедить европейские регулирующие органы в том, что сделка не повредит конкуренции в будущем.
Регуляторы ЕС и Великобритании выразили обеспокоенность потенциальным снижением конкуренции на мировых рынках. Несмотря на трудности Adobe XD и отсутствие конкуренции в настоящее время, регуляторы сосредоточились на возможности будущих столкновений между Adobe и Figma.
Рао отметила, что регуляторы уделяют особое внимание новым антимонопольным доктринам, считая будущую конкуренцию важнейшим аспектом анализа. Осознав предстоящие проблемы и позицию регуляторов, Adobe и Figma пришли к взаимному соглашению об отказе от сделки.
Рао пояснила, что борьба с этими проблемами не имела смысла, и единственным решением для решения потенциальных проблем будущей конкуренции было прекращение приобретения.