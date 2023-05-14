Почему фанаты Илона Маска разочаровались в его выборе нового главы Twitter

Пребывание Маска на этом посту было омрачено оттоком рекламодателей в связи с распространением на платформе свободы слова в том виде, в котором его понимает Маск.. Чтобы вернуть доверие и поддержку крупных брендов, Twitter нуждался в смене руководства.

Учитывая привлекательность Маска для определенных консервативных и правых кругов, поддержка Яккарино таких инициатив, как «многообразие, равенство и инклюзивность», вызвали негативную реакцию в тех самых кругах.

Переход власти в Twitter под руководство Яккарино обещает быть насыщенным событиями.