Почему нельзя публиковать личные данные в соцсетях

Поздняков настоятельно не рекомендует публиковать в соцсетях такую информацию, как номер телефона, адрес электронной почты, ИНН, ник в Telegram, адрес, на котором вы проживаете или дату рождения. Используя эти данные, мошенники могут запустить специального бота для поиска другой информации, которая может быть использована для шантажа.

Юрист отметил, что в сети сложно защититься от злоумышленников. Он также посоветовал закрыть аккаунты в социальных сетях, чтобы никто “лишний” не смог собрать ваши данные, если они там есть.