Почему TikTok стал так популярен: три главные причины

Приложения
Вчера в 23:42
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Почему TikTok стал так популярен: три главные причиныИх назвали на vc.ru
Приложение TikTok приобрело большую популярность во всём мире. По мнению автора статьи, объясняется это тремя факторами.
TikTok и в России пользуются не только подростки, но и взрослые, причём самых разных возрастов. В целом же аудитория приложения составляет 40 миллионов пользователей. По мнению автора, объясняется это тремя причинами.
- Лента рекомендаций как основной интерфейс. Приложение постоянно предлагает новое. Во-первых, люди любят смотреть на других людей. Во-вторых, человеческий мозг любит новое, то, что ещё не встречалось ранее. Всё это учитывает TikTok.
- Хороший механизм работы рекомендаций. Разработали такой механизм программисты из компании ByteDance. Из других достоинств - в настройках можно указать, что вас интересует контент на английском языке. Тогда можно будет смотреть видео блогеров из всех стран мира.
- Снимать видео можно прямо в приложении. Даётся возможность использовать видеоредактор с множеством функций. Записывать видео в TikTok очень удобно. А из функций в приложении множество фильтров, масок, эффектов и пр.
Источник: vc.ru