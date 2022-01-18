Почему TikTok стал так популярен: три главные причины

TikTok и в России пользуются не только подростки, но и взрослые, причём самых разных возрастов. В целом же аудитория приложения составляет 40 миллионов пользователей. По мнению автора, объясняется это тремя причинами.

Лента рекомендаций как основной интерфейс. Приложение постоянно предлагает новое. Во-первых, люди любят смотреть на других людей. Во-вторых, человеческий мозг любит новое, то, что ещё не встречалось ранее. Всё это учитывает TikTok.