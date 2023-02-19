Почему тиктокеры снимают так много роликов про своё утро

По словам антрополога профессора Кристал Абидин (Crystal Abidin), ролики про утреннюю рутину впервые появились на YouTube . В разгар пандемии использование TikTok резко возросло, и блогеры, которые когда-то демонстрировали свою захватывающую жизнь, наполненную событиями, ресторанами и путешествиями, вынуждены были перейти на домашний контент. Именно тогда жанр «утренней рутины» перекочевал в TikTok.

В частности, такие ролики хорошо подошли для рекламы косметических продуктов — блогеры показывали, как используют какие-то средства в «естественной обстановке». «Когда вы представляете это как "утреннюю рутину" — как будто это то, что вы делаете каждый день — создаётся впечатление, что вы искренне верите в эти бренды и являетесь их потребителем», — добавила антрополог.

По мнению ещё одного эксперта, жанр «утренней рутины» — это «один из наиболее распространённых способов для блогера установить связь со своими подписчиками и получить новых». Ведь каждый человек на земле просыпается утром и выполняет ряд действий, чтобы подготовиться к новому дню.