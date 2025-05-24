Опубликовано 24 мая 2025, 12:001 мин.
Почему-то новая ИИ-модель Anthropic полюбила использовать эмодзи «циклон»Пора искать сакральный смысл
Anthropic представила новую модель искусственного интеллекта Claude Opus 4, которая отлично программирует и пишет тексты. Но интересно, что в разговорах с самой собой эта ИИ-модель активно использует эмодзи.
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В одном из тестов две модели Opus 4 вели диалог друг с другом — за 200 разговоров по 30 реплик каждая они использовали тысячи эмодзи. Чаще всего встречался эмодзи «головокружение» (💫), а также «сияющая звезда» (🌟) и «сложенные руки» (🙏). Но особенно много использовался эмодзи «циклон» (🌀) — в одном из диалогов его написали 2725 раз.
Почему именно «циклон»? В отчёте Anthropic объясняют, что разговоры ИИ часто переходили в философские размышления о сознании и духовные темы. И, по ощущениям самой модели, именно «циклон» лучше всего выражал «её» мысли и чувства в таких обсуждениях.