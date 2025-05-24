Почему-то новая ИИ-модель Anthropic полюбила использовать эмодзи «циклон»

В одном из тестов две модели Opus 4 вели диалог друг с другом — за 200 разговоров по 30 реплик каждая они использовали тысячи эмодзи. Чаще всего встречался эмодзи «головокружение» (💫), а также «сияющая звезда» (🌟) и «сложенные руки» (🙏). Но особенно много использовался эмодзи «циклон» (🌀) — в одном из диалогов его написали 2725 раз.