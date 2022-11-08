Почему вы не можете зайти в приложение «Альфа-банка», если вы за границей

Сбоев нет, но у некоторых клиентов могут быть сложности со входом, если они за границей, сказали в банке. Причина тому — некие технические работы. «Мы рекомендуем зайти позже ещё раз либо зайти через VPN, подключив российский IP-адрес», — добавили в «Альфа-банке».

В основном на проблемы жалуются пользователи, которые сейчас находятся в Алматы.