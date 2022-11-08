Почему вы не можете зайти в приложение «Альфа-банка», если вы за границей

13:22, 08 ноября 2022
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Почему вы не можете зайти в приложение «Альфа-банка», если вы за границейКомпания объяснила
Пользователи, которые сейчас находятся за границей, пожаловались, что не могут зайти в приложение «Альфа-банка». Компания рассказала, что никаких сбоев нет.
Сбоев нет, но у некоторых клиентов могут быть сложности со входом, если они за границей, сказали в банке. Причина тому — некие технические работы. «Мы рекомендуем зайти позже ещё раз либо зайти через VPN, подключив российский IP-адрес», — добавили в «Альфа-банке».
В основном на проблемы жалуются пользователи, которые сейчас находятся в Алматы.